2018-02-02T14:53:14+03:00
Политика

Опрос: почти 80% россиян планируют прийти на выборы президента

Две трети россиян назвали участие в выборах правом каждого гражданина, а менее трети считают это обязанностью
Екатерина БОЛГОВА
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Почти 80% россиян собираются прийти на выборы президентаПочти 80% россиян собираются прийти на выборы президентаФото: Мария АНАНОВА
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Большинство россиян планируют принять участие в выборах президента России в марте 2018 года собирается. Как показал опрос фонда "Общественное мнение", 55% респондентов "совершенно точно" придут на выборы, 14% - "вероятнее всего", 10% - "скорее примут, чем не примут участие".

При этом 16% опрошенных не намерены приходить на избирательные участки, из них 10% "совершенно точно" не будут участвовать.

Из тех, кто планирует участвовать в выборах, 69% хотят проголосовать за действующего президента Владимира Путина (69%), по 6% опрошенных готовы отдать голоса за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и за представителя КПРФ Павла Грудинина, по 1% - за журналистку Ксению Собчак и главу Федерального политкомитета "Яблока" Григория Явлинского.

Две трети респондентов (66%) назвали участие в выборах правом каждого гражданина, а менее трети (29%) считают это обязанностью. 57% заявили, что низкая явка на выборы - это плохо, а 6% не видят в этом ничего негативного.

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