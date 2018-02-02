СМИ сообщили о трех ракетах, выпущенных из Африна и взорвавшихся на юге Турции

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:02:30+03:00

В результате обстрела один человек погиб, и еще семеро пострадали

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 2 февраля, зарубежные СМИ сообщили об очередном ракетном обстреле турецкого приграничного города Рейханлы. По некоторым данным, там взорвались три ракеты, выпущенные из сирийского Африна.

В результате этого обстрела один человек погиб, и еще семеро получили травмы различной степени тяжести, передает телеканал NTV.

Между тем чуть ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о том, что за 12 дней турецкой военной операции в Африне по городам Рейханлы и Килис было выпущено в общей сложности более 80 ракет. При этом политик отметил, что в результате этих обстрелов с территории Сирии погибли пять человек, и еще более ста пострадали.

Напомним, 20 января генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдских формирований в сирийском Африне. Операция получила название «Оливковая ветвь». В Дамаске «решительно осудили жестокую агрессию Турции» и призвал международное сообщество немедленно остановить ее.