2018-02-02T15:12:28+03:00
Политика

Климкин заявил, что Киев готовит меры против работающих в Крыму немецких компаний

По словам главы МИД Украины, у властей страны есть «широкий выбор правовых механизмов»
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что власти страны разрабатывают меры против работающих в Крыму немецких компаний.

"У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения", — сказал Климкин в интервью газете Rheinische Post.

При этом он не стал уточнять, о каких именно санкциях может идти речь.

Напомним, ранее в этом же разговоре Климкин заявил, что отмена или даже ослабление санкций в отношении России может привести к расколу Европы.

В январе украинский министр заявлял, что такие компании, как Volkswagen и Adidas, "причисляют Крым к территории России", и пригрозил им юридическими мерами.

Киев неоднократно заявлял, что в Крыму работают представительства иностранных компаний, несмотря на санкции Евросоюза. Среди них назывались автомобильные бренды Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Renault, Lexus и другие.

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