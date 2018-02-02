2018-02-02T15:16:00+03:00
Политика

Глава Минтранса подтвердил возобновление полетов в Египет в феврале

В неделю из Москвы в Каир будет совершаться около пяти рейсов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр транспорта Максим СоколовМинистр транспорта Максим СоколовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сроки возобновления авиасообщения между Россией и Египтом остаются прежними. Первые самолеты вылетят из Москвы в Каир уже в середине февраля этого года. Такое заявление сделал глава министерства транспорта Максим Соколов.

"Договорной процесс еще идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю", - сказал он.

Ранее Соколов говорил том, что для налаживания регулярных рейсов перевозчикам необходимо оформить договоры с аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Глава ведомства также подчеркнул, что сначала из российской столицы в Каир будет вылететь около пяти самолетов в неделю, передает РИА Новости.

Напомним, что прямое авиасообщение между РФ и Египтом было прекращено осенью 2015 года после теракта на самолете авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

Между тем, в начале января этого года президент России Владимир Путин подписал указ о частичном возобновлении авиасообщения.

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