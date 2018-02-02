ЦИК проверил подписи избирателей в поддержку Владимира Путина

2 Февр. 2018 2018-02-02T16:07:42+03:00

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Центризбирком РФ проверил подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты России действующего главы государства Владимира Путина. Как сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев, недействительными признаны 0,39% отобранных для проверки автографов при допустимых 5%.

"Результаты проверки на сегодняшний день, те, которые утвердила рабочая группа: признано несоответствующими тем нормам, которые установил ЦИК, 232 подписи, это 0,39% от общего количества, которое мы отбирали", - сказал Булаев.

По его словам, такой итог разрешает зарегистрировать кандидата.

"Это очень малый объем подписей, признанных недействительными, это рекордно малое количество", - заметил зампред ЦИК.

"В воскресенье мы вручаем итоговый протокол уполномоченному лицу кандидата Владимира Владимировича Путина и через трое суток готовы будем рассмотреть на заседании ЦИК вопрос о регистрации кандидата в президента", - отметил Булаев.

По его словам, регистрация Путина может состояться уже во вторник, 6 февраля, передает ТАСС.