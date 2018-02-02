2018-02-02T16:25:04+03:00
Политика

Памфилова: избиркомы «вычистили» списки избирателей от «мертвых душ»

По словам главы ЦИК, численность избирателей составляет 108,9 миллиона человек на территории России и еще 1,8 миллиона человек за ее пределами
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что избиркомы "вычистили" списки избирателей от "мертвых душ" и "двойников".

"У нас сейчас численность избирателей на территории РФ 108 миллионов 968 тысяч 869 человек плюс численность избирателей и участников референдума за пределами РФ — 1 миллион 850 тысяч 408 человек", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она выразила благодарность комиссиям за добросовестный труд и работу по "вычищению списка избирателей", где не осталось случаев, когда люди прописаны по одному адресу, по другому выписаны, «а числятся в списках по двум адресам».

Напомним, очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Ранее фонд "Общественное мнение" сообщил, что в ходе проведенного опроса 80% россиян заявили о планах принять участие в выборах президента России. Из них 55% респондентов "совершенно точно" придут на избирательные участки, 14% - "вероятнее всего", 10% - "скорее примут, чем не примут участие".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет
Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом
Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека
В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect
Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области
В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом
Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»
В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр
Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться