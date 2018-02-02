2018-02-02T16:45:05+03:00
Политика

Россия и Великобритания обсудили проблематику реализации ядерной сделки с Ираном

В Москве прошла встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с политическим директором британского министерства иностранных дел
Дарья ИВАШКИНА
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Замминистра иностранных дел России Сергей РябковЗамминистра иностранных дел России Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 2 февраля, в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и политического директора МИД Великобритании Карен Пирс. В частности, в ходе этих переговоров стороны обсудили проблематику реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Проведен обмен мнениями по проблематике реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», - говорится на сайте МИД РФ. Также там отмечается, что в ходе беседы дипломаты затронули еще ряд актуальных вопросов нераспространения и контроля над вооружениями.

Кстати, напомним, в январе министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров указал на попытки американцев сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном. Такое заявление он сделал после того, как президент США Дональд Трамп потребовал «исправить» СВПД, пригрозив при этом выходом Вашингтона из сделки.

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