Виктор Зубков продал свои акции "Газпрома"

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:14:54+03:00

Пакет акций экс-премьер купил в июне 2017 года примерно за 21,5 миллиона рублей, а продал за 27 миллионов рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков вышел из капитала компании. Продажи активов принесла экс-премьеру около 5,5 миллионов рублей. На момент продажи Зубков владел долей в 0,0007611037% от уставного капитала.

Пакет акций экс-премьер купил в июне 2017 года примерно за 21,5 миллиона рублей, а продал за 27 миллионов рублей. Сделка прошла 25 января, сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.

Пост главы совета директоров "Газпрома" Зубков занимает с 2008 года. С тех пор он несколько раз совершал сделки по купле-продажи акций компании, выигрывая на изменении их стоимости.

В 2013 году Зубков владел самой большой долей среди частных инвесторов - 0,000987% уставного капитала. Затем несколько раз продавал часть доли.