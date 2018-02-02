Матвиенко не исключает возможность создания министерства одиночества
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз предложила креативное решение социальных проблем. Так, по ее мнению, в России было бы полезно создать министерство одиночества, ведь в постоянном внимании нуждаются многие граждане, особенно пожилые.
"Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества", - сказал спикер.
По словам Матвиенко, правительство должно использовать все имеющиеся средства для того, что искоренить "одну из самых больших проблем" человечества, и, возможно, новое ведомство сможет "достучаться".
Она напомнила, что в начале этого года министерство одиночества уже появилось в Великобритании. Сама же председатель Совфеда ранее предлагала создать ведомство счастья, однако так и не получила должной поддержки, передает ТАСС.