2018-02-02T18:24:09+03:00
Общество

Матвиенко не исключает возможность создания министерства одиночества

По мнению спикера Совфеда, многим россиянам, особенно пожилым, необходимо постоянное внимание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сложнее всего борьбы с одиночеством дается пожилым людямСложнее всего борьбы с одиночеством дается пожилым людямФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз предложила креативное решение социальных проблем. Так, по ее мнению, в России было бы полезно создать министерство одиночества, ведь в постоянном внимании нуждаются многие граждане, особенно пожилые.

"Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества", - сказал спикер.

По словам Матвиенко, правительство должно использовать все имеющиеся средства для того, что искоренить "одну из самых больших проблем" человечества, и, возможно, новое ведомство сможет "достучаться".

Она напомнила, что в начале этого года министерство одиночества уже появилось в Великобритании. Сама же председатель Совфеда ранее предлагала создать ведомство счастья, однако так и не получила должной поддержки, передает ТАСС.

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