Вручающая «Грэмми» академия будет бороться с дискриминацией женщин

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская академия искусства и науки звукозаписи, вручающая музыкальную премию «Грэмми», создаст специальную рабочую группу по защите женщин от дискриминации. Об этом заявил президент академии Нил Портноу.

«Академия звукозаписи создает независимую рабочую группу, чтобы рассмотреть все аспекты работы нашей организации и определить, что еще мы можем сделать, чтобы преодолеть явные препятствия и бессознательные предубеждения, которые затрудняют продвижение женщин в музыкальном сообществе», - говорится в заявлении Портноу. Таким образом, глава академии звукозаписи признал существование в музыкальной индустрии такой проблемы, как дискриминация представительниц слабого пола.

Напомним, ранее Нил Портноу оказался в эпицентре скандала. Случилось это из-за его «объяснения», почему на премии «Грэмми-2018» награды получали в основном мужчины: так, он заявил, что женщинам стоит потрудиться, чтобы побеждать. Эти слова вызвали критику в музыкальном сообществе.