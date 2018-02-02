Медведев связал землетрясение в Алма-Ате с обсуждением документа №666

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:22:28+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, что землетрясение в Алма-Ате могло быть как-то связано с рассмотрением "очень интересного вопроса" касательно документа под номером 666. Такое заявление политик сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза.

По его словам, встреча прошла в теплой атмосфере, несмотря на небольшое землетрясение, произошедшее как раз во время рассмотрения постановления Совета министров Республики Беларусь под мистическим номером.

"Это, конечно, наводит на разные мысли. Тем не менее все благополучно было рассмотрено, все решения приняты и подписаны", - цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, что в пятницу, 2 февраля, в городе Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 3,7. Подземные толчки были зафиксированы в 15:20 по местному времени (12:20 по мск).