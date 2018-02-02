2018-02-02T17:26:12+03:00
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в феврале и марте

Россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта
Дарья ИВАШКИНА
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Роструд напомнил россиянам о длинных выходныхРоструд напомнил россиянам о длинных выходныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роструд напомнил россиянам, что их ждут длинные выходные в феврале и марте. Связано этом с предстоящими праздниками - Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

Как отметил замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, в этом году 23 февраля приходится на пятницу, поэтому у граждан будут три выходных дня подряд. Кроме того, 22 февраля как предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.

«В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными - субботой, 24 февраля, и воскресеньем, 25 февраля, - получается трехдневный отдых», - сказал Шкловец «Интерфаксу».

А в честь Международного женского дня у россиян будет целых четыре выходных дня подряд: отдыхать нам предстоит с 8 по 11 марта включительно. При этом замглавы Роструда пояснил, что 8 марта в этом году приходится на четверг, поэтому чтобы закрыть разрыв между этим днем и выходными пришлось переносить нерабочий день с 6 января на 9 марта.

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