2018-02-02T17:40:51+03:00
Политика

Владимир Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане

Президент России приехал в Волгоград на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава государства почтил память погибших в бою минутой молчанияГлава государства почтил память погибших в бою минутой молчанияФото: REUTERS
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Визит президента России Владимира Путина в Волгоград начался с того, что он возложил венок к Вечному огню в зале Славы на Мамаевом кургане. Ведь именно в этом городе 2 февраля 1943 года завершился бой, который переломил ход Великой Отечественной войны, и в эту пятницу отмечается 75-летие победы в Сталинградской битве.

Первым делом глава государства направился на главную высоту России у берегов Волги, где почтил минутой молчания память миллионов советских военнослужащих, отдавших свою жизнь за родину.

Следующим пунктом назначения стала могила дважды Героя СССР маршала Василия Чуйкова, который был командующим во время обороны Сталинграда 62-й армией и особо отличился в ходе боев.

Путин возложил к мемориалу цветы, а после отправился к ветеранам на торжественный концерт в местной филармонии, где пообещал гордиться подвигами предков и "не давать в обиду великие победы".

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