Более четырех миллионов украинцев пересекли границу с Россией в 2017 году

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:43:10+03:00

Граждан РФ, въезжавших на территорию незалежной и выезжавших из этой страны, было значительно меньше

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Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказали, сколько раз в 2017 году граждане незалежной пересекали границу с Россией. Как выяснилось, пограничники зафиксировали более четырех миллионов таких пересечений.

Причем, по словам помощника главы ГПСУ Олега Слободяна, многие украинцы ездили в РФ по несколько раз. «Мы можем говорить о количестве пересечений границы украинцами, в данном случае в Россию. В прошлом году мы зафиксировали более четырех миллионов таких пересечений границы с Россией украинцами», - сказал Слободян в эфире украинских СМИ.

А вот россиян, въезжавших на территорию незалежной и выезжавших из этой страны, было значительно меньше. По данным ГПСУ, в 2017 году пограничники зафиксировали 1,5 миллиона пересечений границы гражданами РФ.

Кстати, напомним, с 1 января 2018 года россияне больше не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на украинскую территорию. В незалежной заработал биометрический контроль для иностранцев.