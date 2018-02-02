2018-02-02T17:43:10+03:00
Политика

Более четырех миллионов украинцев пересекли границу с Россией в 2017 году

Граждан РФ, въезжавших на территорию незалежной и выезжавших из этой страны, было значительно меньше
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранцев. Фото: Петр Сивков/ТАСС1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранцев. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Изменить размер текста:

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) рассказали, сколько раз в 2017 году граждане незалежной пересекали границу с Россией. Как выяснилось, пограничники зафиксировали более четырех миллионов таких пересечений.

Причем, по словам помощника главы ГПСУ Олега Слободяна, многие украинцы ездили в РФ по несколько раз. «Мы можем говорить о количестве пересечений границы украинцами, в данном случае в Россию. В прошлом году мы зафиксировали более четырех миллионов таких пересечений границы с Россией украинцами», - сказал Слободян в эфире украинских СМИ.

А вот россиян, въезжавших на территорию незалежной и выезжавших из этой страны, было значительно меньше. По данным ГПСУ, в 2017 году пограничники зафиксировали 1,5 миллиона пересечений границы гражданами РФ.

Кстати, напомним, с 1 января 2018 года россияне больше не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на украинскую территорию. В незалежной заработал биометрический контроль для иностранцев.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет
Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом
Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека
В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect
Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области
В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом
Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»
В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр
Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться