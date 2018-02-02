2018-02-02T17:56:12+03:00
В мире

Суд Лондона дал британцу пожизненный срок за теракт у мечети

Даррен Осборн наехал на толпу мусульман
Алексей КАРЕЛИН
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19 июня 2017 года британец въехал в толпу мусульман, которые шли с ночной молитвы19 июня 2017 года британец въехал в толпу мусульман, которые шли с ночной молитвыФото: REUTERS
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В Лондоне суд приговорил 48-летнего Даррена Осборна к пожизнненному сроку за теракт у столичной мечети. 19 июня 2017 года британец въехал в толпу мусульман, которые шли с ночной молитвы. Один человек погиб, 10 получили ранения.

Осборн может получить право на освобождение только через 43 года. Судья объяснил суровость приговора тем, что осужденный скопировал методы исламских террористов.

Кроме того, по версии следствия, осужденный собирался убить "как можно больше людей" еще накануне наезда, 18 июня, во время демонстрации мусульман. Главными целями Осборн отметил для себя лидера лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана.

Всего за 2017 год в Лондоне произошло пять терактов, четыре из них совершили исламские радикалы.

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