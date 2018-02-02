В Польше объявили о прекращении вырубки Беловежской пущи

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:56:45+03:00

В ноябре суд Евросоюза пригрозил взимать с Польши по 100 тысяч евро ежедневно за вырубку реликтового леса Фото: Сергей ГАПОН

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Польша приступила к выполнению постановления суда Европейского союза о запрете вырубки деревьев в Беловежской пуще. Такое заявление сделал министр окружающей среды республики Хенрик Ковальчик.

По словам главы ведомства, никаких признаков активного лесопользования в данном районе не наблюдается с 20 ноября, в чем он убедился лично после осмотра территории. Вырубке подлежат лишь те деревья, которые угрожают безопасности жизни или здоровья людей. При этом какое растение можно убрать решают специальные комиссии, включающие лесников, пожарных и полицейских.

Напомним, что примерно полгода назад в Польше разгорелся скандал в связи с вырубкой старейшего в Европе леса. Власти страны заявили о необходимости уничтожить около 1,3 млн деревьев, якобы зараженных опасным короедом-типографом, однако корреспонденты "КП" выяснили, что вырубались также и здоровые растения.

В ноябре суд ЕС пригрозил взимать с Варшавы по сто тысяч евро ежедневно в случае продолжения такого беспредела в реликтовом лесу.