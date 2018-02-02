ЦИК к воскресенью проверит подписи еще трех кандидатов в президенты

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:03:58+03:00

Между тем решения Центризбиркома ожидают еще пять претендентов на высший государственный пост

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Центризбирком России рассчитывает к воскресенью, 4 февраля, проверить подписи еще трех кандидатов в президенты. Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Мы надеемся, что к воскресенью мы закончим проверку подписных листов еще не менее чем трех кандидатов», - цитирует представителя комиссии РИА Новости.

Между тем в настоящее время решения ЦИК ожидают еще пять претендентов на высший государственный пост, которые ранее собрали необходимое число подписей избирателей и сдали их на проверку. Это Григорий Явлинский, который идет на выборы-2018 от партии «Яблоко», Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), а также Ксения Собчак, представляющая партию «Гражданская инициатива».

Напомним, ранее стало известно, что ЦИК уже проверил подписи избирателей в поддержку Владимира Путина. В результате недействительными были признаны только 0,39% подписных листов при возможных 5%.