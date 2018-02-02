Пушков: США играют в опасные игры у российских границ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Пентагона прекратить полеты вблизи российских границ. Так, сенатор назвал разведывательную деятельность США над Черным морем «опасной игрой».
«Минобороны США не намерено прекращать разведывательные полеты у наших границ. Россия не намерена отказываться от перехватов. США играют в опасные игры», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, 29 января российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет американских ВМС и таким образом не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны. Однако в США назвали этот перехват «небезопасным». В ответ Минобороны РФ рекомендовало американцам прекратить полеты у российских границ. В Пентагоне же отказались следовать этому совету, заявив, что имеют право летать в международном воздушном пространстве.