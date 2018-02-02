Международный паралимпийский комитет откроет новые дела против российских спортсменов

2 Февр. 2018 2018-02-02T18:32:24+03:00

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На отдельных российских спортсменов Международный паралимпийский комитет (МПК) откроет дисциплинарные дела после игр 2018 года в Пхенчханхе. Россиян проверят, не нарушили ли они антидопинговые правила. Об этом сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

«Сейчас мы пытаемся собрать информацию и ожидаем изучения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS)», - цитирует Спенса InsideTheGames.

В понедельник МПК заявил, что продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР). Его отстранили еще в августе 2016 года после якобы допинговых нарушений на Олимпиаде в Сочи. Из-за этого российские спортсмены будут выступать в Южной Корее под нейтральным флагом.

В четверг, 1 февраля, CAS удовлетворил 28 из 39 жалоб российских спортсменов, остальным 11 смягчил наказание.

В четверг ПКР утвердил список делегации на Паралимпиаду-2018. На нее поедут 79 человек. Их предварительная аккредитация пройдет 13 февраля в немецком Бонне.