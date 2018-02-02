2018-02-02T18:41:34+03:00
Происшествия

Школьник напал с ножом на одноклассника в Калужской области

После случившегося зачинщик конфликта выпрыгнул из окна и, предположительно, сломал себе позвоночник
Дарья ИВАШКИНА
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Школьник напал с ножом на одноклассника в Калужской областиШкольник напал с ножом на одноклассника в Калужской областиФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 2 февраля, случилось еще одно ЧП в российской школе. На этот раз в учебном заведении, расположенном в городе Спас-Деменск, что в Калужской области.

Там ученик седьмого класса напал с ножом на одноклассника. Инцидент произошел перед началом первого урока, когда учительница вышла за журналом. Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), раненый подросток смог убежать, оттолкнув своего обидчика. После этого нападавший выпрыгнул из окна третьего этажа.

В настоящее время зачинщик конфликта находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также понадобилась помощь медиков, однако госпитализация не потребовалась.

Напомним, в начале этого года в российских школах случилось сразу несколько ЧП. Так, 15 января в одной из школ Перми произошла поножовщина, в результате которой пострадали 15 человек. А 19 января стало известно о нападении на семиклассников в Улан-Удэ. Тогда пострадали семь человек, среди них сам нападавший - ученик девятого класса.

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