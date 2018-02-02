Минфин США предупредил об опасности введения санкций против госдолга РФ

2 Февр. 2018 2018-02-02T19:07:51+03:00

В ведомстве заявили, что такой шаг может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки

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В пятницу, 2 февраля, Минфин США представил в американский конгресс доклад с оценкой «потенциальных эффектов» от расширения санкций на российский суверенный долг.

В частности, в документе, подготовленном американским финансовым ведомством, говорится о том, что новые ограничительные меры нанесут вред и Москве, и Вашингтону. Также авторы доклада уверены, что распространение ограничений на госдолг РФ может дестабилизировать глобальные финансовые рынки.

Кроме того, как считают в Минфине США, применение санкций без поддержки ЕС может подорвать единство в вопросе антироссийских ограничений, передает агентство Bloomberg.

А вот в Центробанке РФ ранее заявили, что не видят угрозы в распространении санкций на госдолг России.

Кстати, стоит отметить, что Минфин США подготовил свой доклад, так как этот документ - одно из требований закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был подписал американским лидером Дональдом Трампом в августе 2017 года.