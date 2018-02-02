Армена Джигарханяна выписали из больницы

2 Февр. 2018 2018-02-02T19:17:33+03:00

Между тем, Джигарханян обвиняет бывшую жену в воровстве Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы и продолжает амбулаторное лечение дома. 8 и 9 февраля он примет участие в предпремьерном показе спектакля «Пигмалион». Об этом сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

«Мы в любой момент ждем его в театре», - цитирует ТАСС Дьяченко.

Актера отвезли в больницу 31 января из-за обострившейся простуды, рассказал адвокат артиста Евгений Парфенов. Изначально в СМИ попала иная версия причины недомогания актера. Писали, что у него случился сердечный приступ после того, как актер увидел телепередачу с участием его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. В тот же день суд официально развел пару. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявила, что будет подавать кассационную жалобу.

Между тем, Джигарханян обвиняет бывшую жену в воровстве. Наследник актера — сын артиста Степан - ранее рассказал, что от наследства «после Виталины ничего не осталось».