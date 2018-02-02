2018-02-02T19:55:33+03:00
В мире

В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр

Местные жители сочли это оскорблением памяти жертв нацистов
Алексей КАРЕЛИН
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В 2009 году здание продали частному инвесторуВ 2009 году здание продали частному инвестору
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В Гамбурге здание, в подвалах которого во времена Второй мировой войны находился центр депортации евреев, превратят в роскошный торговый центр. В нем располажат офисы, книжный магазин, рестораны, бары и бутики. Это вызвало возмущение среди местных жителей.

В органах власти считают, что преобразование лишь привлечет к исторической достопримечательности больше людей. В 2009 году здание продали частному инвестору, который обязался выделить 530 квадратных метров под мемориал. Однако позже выяснилось, что рядом с ним организуют кафе и книжный магазин.

«Нельзя, чтобы память была встроена в потребление. Память должна сломать потребление», - считает представитель Ассоциации преследуемых нацистским режимом Корнелия Керт.

Керт говорит, что пить кофе там, где ранее пытали людей, кощунство. Кроме того, посетителям мемориала может понадобиться историческая справка. На вопросы должен отвечать компетентный персонал, а не книготорговец или сотрудник кафе, передает слова Керт Deutschlandfunk.

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