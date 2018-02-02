В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:22:58+03:00

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В пятницу, 2 февраля, сильный пожар вспыхнул в подмосковном Подольске. Там загорелся склад с полиэтиленовой продукцией, расположенный по адресу: Плещеевская улица, дом 6. По последним данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Как уточнили в подмосковном главке МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 18:17 мск. Также в спасательном ведомстве отметили, что на момент пожара людей в здании не находилось.

В настоящее время борьба с огнем продолжается: в тушении принимают участие 77 человек, кроме того, задействована 21 единица техники.

Кстати, отметим, это уже не первый крупный пожар в подмосковном Подольске за последнее время. К примеру, в конце декабря минувшего года в городе горел склад, на котором хранились лакокрасочные материалы. Тогда огнем были объяты больше 1,5 тысячи квадратных метров.