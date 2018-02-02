СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:43:00+03:00

Ранее стало известно, что в школе города Спас-Деменск ученик седьмого класса напал с ножом на одноклассника

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать расследование покушения на убийство школьника в Калужской области в отдел по расследованию особо важных дел областного управления СКР. Кроме того, расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета.

Как отмечается в пресс-релизе СКР, поступившем в редакцию «Комсомольская правда», в ближайшее время правоохранителям «предстоит тщательно разобраться в произошедшем и выяснить все причины и условия, этому способствовавшие».

Напомним, ранее стало известно, что в школе, расположенной в городе Спас-Деменск, что в Калужской области, ученик седьмого класса напал с ножом на одноклассника. По данному факту было возбуждено уголовное дело: дело завели по части 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ («покушение на убийство»).