Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
В пятницу, 2 февраля, Европейский вещательный союз (ЕВС) поддержал решение оштрафовать Киев за недобросовестное проведение «Евровидения-2017». Таким образом, он согласился с рекомендацией руководящего органа песенного конкурса - Референтной группы.
Как заявил официальный представитель ЕВС, организация представления на Украине «сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого шоу». Кроме того, Европейский вещательный союз отреагировал и на недопуск на конкурс представительницы России Юлии Самойловой.
«Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы», - сказали в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза ТАСС.
При этом сумму штрафа там озвучить отказались.
Напомним, в июне прошлого года Референтная группа решила наложить штраф на Киев. Однако НОТУ обратилась с апелляцией в Наблюдательный совет ЕВС.