2018-02-02T21:06:40+03:00
В мире

Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»

В частности, Киев наказали за недопуск на конкурс российской певицы Юлии Самойловой
Дарья ИВАШКИНА
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Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 2 февраля, Европейский вещательный союз (ЕВС) поддержал решение оштрафовать Киев за недобросовестное проведение «Евровидения-2017». Таким образом, он согласился с рекомендацией руководящего органа песенного конкурса - Референтной группы.

Как заявил официальный представитель ЕВС, организация представления на Украине «сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого шоу». Кроме того, Европейский вещательный союз отреагировал и на недопуск на конкурс представительницы России Юлии Самойловой.

«Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы», - сказали в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза ТАСС.

При этом сумму штрафа там озвучить отказались.

Напомним, в июне прошлого года Референтная группа решила наложить штраф на Киев. Однако НОТУ обратилась с апелляцией в Наблюдательный совет ЕВС.

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