В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect

2 Февр. 2018 2018-02-02T21:28:24+03:00

Правда, пока к нему могут подключиться не все желающие

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Как стало известно, в Москве появился новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect, учредителем которой является швейцарская компания Trivon AG.

Кстати, Virgin Connect работает в России с 2004 года, однако до этого момента она не занималась сотовой связью, а предоставляла доступ в интернет, платное телевидение и фиксированную телефонию в 160 городах нашей страны.

По некоторым данным, пока к новому виртуальному оператору сотовой связи могут подключиться только абоненты, уже пользующиеся услугами Virgin Connect. Как скоро он будет доступен для всех желающих, пока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

На начало 2012 года основными акционерами Trivon AG являлись Virgin Group известного американского предпринимателя Ричарда Брэнсона (16,6%), Delta Partners (15,2%) и Eurasia Capital Management (13,5%).