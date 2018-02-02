Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека

2 Февр. 2018 2018-02-02T21:53:37+03:00

Ранее в эфире Радио «Комсомольска правда» между Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе произошла драка Фото: кадр с видео

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Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал о встрече Максима Шевченко и Николая Сванидзе после драки, произошедшей в эфире Радио «Комсомольская правда». По его словам, все было «очень просто»: члены СПЧ собрались попить вместе чай и заодно обменялись мнениями по поводу конфликта.

- Мы встретились, там были другие члены СПЧ, у нас шло заседание постоянной комиссии по развитию НКО. Сванидзе и Шевченко пришли на это заседание. Мы посидели, попили чай и обменялись мнениями по этому вопросу. Другие члены Совета тоже что-то сказали. Это был не товарищеский суд, мы просто попили чай, - подчеркнул Федотов.

Шевченко и Сванидзе за чашкой чая встретились в СПЧ.Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко сегодня за чашкой чая в Совете по правам человека обсудили конфликт, разгоревшийся между ними в студии радиостанции "Комсомольская правда". Они еще раз выразили сожаление об инциденте и, несмотря на то, что полностью не примирились, договорились продолжить совместную эффективную работу в Совете.

По словам главы СПЧ, в ходе чаяпития Сванидзе и Шевченко заверили, что конфликт не помешает им «дружно и слажено» работать в Совете.

- Оба сказали, что это не помешает им. Тот конфликт, который есть, он остается, но тема закрыта. Все, они продолжают работать в Совете, как и работали, - сказал Михаил Федотов в эфире Радио «Комсомольская правда».

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