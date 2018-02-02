В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием

2 Февр. 2018 2018-02-02T22:14:37+03:00

Таким образом, как заметил сенатор Виктор Бондарев, стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала

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В Совете Федерации (СФ) заявили, что Вооруженные силы (ВС) России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие. Как заметил глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев, у нашей страны есть «большой задел по современному неядерному оружию, в частности, высокоточному».

«Скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», - сказал сенатор РИА Новости.

При этом политик заверил, что Россия соблюдает договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и обновляет свой ядерный арсенал «согласно реалиям сегодняшнего дня». Также Бондарев подчеркнул, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений.

Напомним, в ноябре прошлого года замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов рассказал журналистам о разработке гиперзвукового оружия.