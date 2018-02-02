Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В пятницу, 2 февраля, конгресс США опубликовал составленную республиканцами докладную записку с критикой Федерального бюро расследований и министерства юстиции. В ней сотрудники высокого ранга ФБР и Минюста обвиняются в неправомерных действиях в ходе расследования «вмешательства России» в президентские выборы, которые прошли в Америке в ноябре 2016 года.
В частности, в обнародованном документе говорится о предвзятости работников ФБР по отношению к Дональду Трампу и их симпатии к его оппоненту на выборах-2016 Хиллари Клинтон. Также там сообщается об использовании спецслужбами программы слежки FISA («Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки»), передает Reuters.
Глава комитета по разведке Палаты представителей Девин Нуньес заявил, что опубликованная записка демонстрирует «серьезные нарушения общественного доверия» со стороны ФБР, а также выразил надежду на то, что публикация станем поводом для реформы ведомства.