В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом

2 Февр. 2018 2018-02-02T23:12:49+03:00

Неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва в жилом доме Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуированы жители многоэтажного жилого дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

По их данным, в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в районе Кузьминки по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 73, корпус 3. На место сразу выехали кинологи и спасатели.

Из здания вывели жильцов одного из подъездов дома. Полиция ведет посик взрывчатых веществ, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в конце января в столице началась очередная волна телефонных звонков о заминированных зданиях. В этот понедельник силовики эвакуировали Госдуму на Охотном ряду, здание Совета Федерации на Большой Дмитровке, московские департамент торговли и услуг, департамент образования, департамент труда и соцзащиты, а также управы сразу семи районов. Позже в списке «заминированных» оказались несколько больниц, морг, здание Московской биржи и даже Храм Василия Блаженного.