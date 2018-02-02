2018-02-02T23:36:05+03:00
Москва

В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет

Снегопад начнется в ночь на субботу и будет идти все выходные
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве все выходные будет идти сильный снегВ Москве все выходные будет идти сильный снегФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В ближайшие дни в Москве ожидаются сильные снегопады, которые могут побить все рекорды февраля за последнее столетие. Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, есть большая вероятность того, что в ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, в Москве выпадет до 50% месячной нормы осадков для этого месяца. Снегопад начнется в ночь на субботу. К утру выпадет до четырех сантиметров снега. Днем осадки не прекратятся, местами снег будет мокрым. К концу дня ожидается до 15 сантиметров осадков, передает РИА Новости.

Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение на 4-5 февраля в Центральном федеральном округе. По данным метеорологов южный циклон несет сильные снегопады.

В МЧС сообщили, что 3 февраля по Московской области ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, метель, которая приведет к снежным заносам на дорогах. Ветер будет дут со скоростью 12-17 метров в секунду.

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