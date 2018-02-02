Пентагон сообщил условия применения США ядерного оружия
Применение ядерное оружие Соединенными Штатами возможно при неядернм нападении на страну, а также на ее союзников. Об этом говорится в новой ядерной доктрине США.
«Ядерная доктрина проясняет давнюю политику и гласит, что чрезвычайные обстоятельства могут включать в себя существенное неядерное стратегическое нападение», - разъяснил документ первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан,
В документе говорится, что в случае неудачи сдерживания «США будут нацелены на прекращение любого конфликта для минимизации уровня разрушений, насколько это возможно». Как пояснил замглавы Пентагона, рекомендации в новой ядерной доктрине не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок, передает ТАСС
«Ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности нашего сдерживания. В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования», - сказал Шанахан.