Пентагон сообщил условия применения США ядерного оружия

2 Февр. 2018 2018-02-02T23:52:07+03:00

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Применение ядерное оружие Соединенными Штатами возможно при неядернм нападении на страну, а также на ее союзников. Об этом говорится в новой ядерной доктрине США.

«Ядерная доктрина проясняет давнюю политику и гласит, что чрезвычайные обстоятельства могут включать в себя существенное неядерное стратегическое нападение», - разъяснил документ первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан,

В документе говорится, что в случае неудачи сдерживания «США будут нацелены на прекращение любого конфликта для минимизации уровня разрушений, насколько это возможно». Как пояснил замглавы Пентагона, рекомендации в новой ядерной доктрине не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок, передает ТАСС

«Ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности нашего сдерживания. В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования», - сказал Шанахан.