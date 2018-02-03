В Евросоюзе подумывают отменить переход на летнее и зимнее время

3 Февр. 2018 2018-02-03T00:41:23+03:00

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В Европе, как и в России, могут отменить перевод часов на летнее и зимнее время. В Европарламент на рассмотрение внесен соответствующий проект резолюции, которая рекомендует Еврокомиссии отменить переход на летнее время в странах ЕС.

Документ подготовлен комитетом Европарламента по вопросам транспорта. Его обсуждение запланировано на восьмое февраля на заседании в Страсбурге. Как рассказал депутат ЕП от Ирландии Шон Келли, за отмену перевода стрелок часов активно выступали несколько стран – Финляндия, Польша и Эстония, пишет сайт Newstalk.

«Это медленный процесс, но, к счастью, сейчас мы получили возможность обсудить его на пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге», - отметил Келли.

Инициатива возникла после публикации в октябре прошлого года доклада Исследовательской службы ЕП о мерах по летнему времени ЕС. В нем говорилось, что экономические преимущества летнего времени являются «маргинальными», а кроме того обнаружились негативные последствия для здоровья человека.