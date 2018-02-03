Биатлонист Шипулин присоединился к движению Putin Team

3 Февр. 2018 2018-02-03T00:59:34+03:00

Президент РФ Владимир Путин и чемпион ОИ-2014 по биатлону Антон Шипулин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Чемпион Зимней Олимпиады 2014 года Антон Шипулин присоединился к движению Putin Team, которое объединяет людей, поддерживающих президента РФ Владимира Путина. О своем решении биатлонист сообщил на странице в Instagram.

Спортсмен отметил, что командная работа важна не только в спорте, но и в жизни.

«Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team - это моя команда, это мой выбор. Я в PutinTeam», - написал Шипулин.

Шипулин – чемпион ОИ-214, бронзовый призер ОИ-2010 в Ванкувере, чемпион мира 2017 года в эстафете. Является доверенным лицом Путина, как кандидата в президенты на выборах 2018 года.

О создании общественного движения Putin Team 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин. К движению ранее присоединились: Павел Буре, Эдгард Запашный, Евгений Плющенко, Елена Исинбаева и другие.