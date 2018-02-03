На Украине цены на газ в апреле могут вырасти на 62%

3 Февр. 2018 2018-02-03T01:35:25+03:00

В следующем году украинцы будут платить за газ более чем в два раза больше Фото: REUTERS

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Цены на газ для населения Украины с апреля 2018 года могут повыситься сразу на 62%. Такие выводы содержаться в анализе Минфина республики финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Аналитики ведомства пишут, что в планах газовой компании увеличении стоимости одного кубометра голубого топлива с 4,9 тысяч гривен до восьми тысяч гривен, а к октябрю, возможно, до 8,5 тысяч. Это на 73% дороже нынешнего тарифа.

Более того, «Нафтогаз» предлагал повысить цену на газ на 17% с 1 января 2018 года, но правительство не решилось поддержать эту инициативу. Глава украинской газовой компании уверен, что рост тарифов необходим, поскольку доходы от него пойдут в госказну.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) отказывается продолжать финансирование Ураины, пока в стране не примут закон об Антикоррупционном суде и не установят цены на газ на рыночном уровене. При этом фонд ккатегорически против повышения зарплат населению республики.