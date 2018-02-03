2018-02-03T02:05:53+03:00
В мире

Экс-директор ФБР раскритиковал докладную о нарушениях в бюро

Джеймс Коми заявил, что эта записка разрушил доверие к разведывательному сообществу
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-глава ФБР Джеймс КомиЭкс-глава ФБР Джеймс КомиФото: REUTERS
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Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми раскритиковал докладную записку о нарушениях в ФБР в ходе расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. По его словам, опубликованный республиканцами документ окончательно подорвал доверие к американской разведке.

«И это все? Неправдивый и вводящий в заблуждение меморандум расколол комитет по разведке, разрушил доверие к разведывательному сообществу, повредил взаимоотношениям с судами FISA и недопустимо придал огласке засекреченное расследование», — возмутился Коми в Twitter.

Он подчеркнул, что Минюст и ФБР должны продолжать свою работу.

Твит Джеймса Коми Фото: СОЦСЕТИ

Твит Джеймса КомиФото: СОЦСЕТИ

Напомним, по распоряжению президента США Дональда Трампа республиканцы в палате представителей конгресса США в пятницу опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ.

Ранее ФБР отмечало, что сомневается в достоверности документа и предостерегло от его публикации.

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