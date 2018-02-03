EgyptAir и «Аэрофлоту» разрешили летать между Москвой и Каиром с 1 февраля

3 Февр. 2018 2018-02-03T02:46:36+03:00

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Авиакомпаниям EgyptAir и "Аэрофлот" разрешили с 1 февраля выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Об этом сообщил официальный представитель министерства гражданской вариации Египта Басем Абдель Карим.

По его словам, все необходимые документы у перевозчиков имеются, процедуры для открытия авиасообщения завершены, и теперь компании будут решать, когда они запустят рейсы. Абдель Карим отметил, что начало полетов было немного задержали из-за технических аспектов.

"Компаниям нужно успеть продать билеты на самолеты, потому что никто не хочет отправлять пустые самолеты", - пояснил он.

Глава Минтранса России Максим Соколов в пятницу заявил, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться не ранее середины февраля, пишет ТАСС.

"Аэрофлот" планирует совершать рейсы в египетскую столицу из Шереметьево дважды в неделю - в субботу и среду. EgyptAir планирует выполнять три рейса в российскую столицу через Домодедово - по вторникам, четвергам и воскресеньям.