Украина из-за антироссийских санкций потеряла половину ВВП

3 Февр. 2018 2018-02-03T03:32:04+03:00

В Верховной Раде озвучили убытки страны от экономических ограничений в отношении России

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Антироссийские санкции больнее всего ударили по Уркаине, которая потеряла половину своего внутреннего валового продукта. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, ни Евросоюз, ни даже сама Россия не получили от санкций существенного экономического ущерба.

"Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента. Эта санкционная война против кого? Против нас?" — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Депутат подчеркнул, что Киев должен наладить мир с Москвой, чтобы вернуть «привычные рынки», поскольку в результате санкций граждане Украины лишились большей части доходов. При этом Мураев отметил, что властьимущие в Киеве ведут торговлю с РФ.

"Они покупают все, что необходимо, а продают туда конфеты. А наш бизнес и производство должны загибаться", - - сказал он.

Напомним, Россия ответила на санкции США и Евросоюза продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение.