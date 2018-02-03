2018-02-03T03:32:04+03:00
Политика

Украина из-за антироссийских санкций потеряла половину ВВП

В Верховной Раде озвучили убытки страны от экономических ограничений в отношении России
Юлия ДИВЕЕВА
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В Верховной Раде озвучили убытки Украины от антироссийских снакцийВ Верховной Раде озвучили убытки Украины от антироссийских снакцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Антироссийские санкции больнее всего ударили по Уркаине, которая потеряла половину своего внутреннего валового продукта. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, ни Евросоюз, ни даже сама Россия не получили от санкций существенного экономического ущерба.

"Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента. Эта санкционная война против кого? Против нас?" — заявил Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Депутат подчеркнул, что Киев должен наладить мир с Москвой, чтобы вернуть «привычные рынки», поскольку в результате санкций граждане Украины лишились большей части доходов. При этом Мураев отметил, что властьимущие в Киеве ведут торговлю с РФ.

"Они покупают все, что необходимо, а продают туда конфеты. А наш бизнес и производство должны загибаться", - - сказал он.

Напомним, Россия ответила на санкции США и Евросоюза продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение.

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