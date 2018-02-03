Умер отец посла США в РФ Джона Хантсмана

3 Февр. 2018 2018-02-03T04:34:08+03:00

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В США умер отец американского посла в России Джона Хантсмана – Хантсман-старший. Он скончался в пятницу в возрасте 80 лет. Об этом сообщил пресс-секретаря Центра по исследованию рака имени Хантсмана.

Миллиардер умер в своем доме в Солт-Лейк-Сити в окружении своей семьи. Причина смерти не называется. Но в 1992 году Хантсман перенес операцию по удалению рака предстательной железы. Также известно, что родители бизнесмена скончались от рака, пишет Reuters.

Джон Хантсман-старший - отец девяти детей. Он создал собственную химическую компанию Huntsman Corporation, которая занимается производством различных видов химической продукции.

Считается изобретателем контейнеров для корпорации McDonald's и пластиковой посуды. Основал Центр по исследованию рака (Huntsman Cancer Foundation), который назвали его именем.

Посол США в РФ Хантсман-младший до вступления в должность занимал пост главного исполнительного директора Huntsman Corporation, а также и председателя Центра.