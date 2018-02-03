2018-02-03T05:11:59+03:00
Экономика

Пушков предостерег США от открытия очередного «ящика Пандоры»

Сенатор прокомментировал доклад Минфина США с оценкой последствий расширения санкций на госдолг России
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСССенатор Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Не только санкции в отношении российского госдолга могут навредить американской экономике, но и все остальные ограничения, введенные против России. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление американского Минфина.

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал он в микроблоге в Twitter.

В пятницу Минфин США представил в Конгрессе доклад с оценкой «потенциальных эффектов» от расширения санкций на российский суверенный долг. В документе говорится, что новые санкции против российского госдолга могут негативно сказаться американских инвесторах и компаниях, а также повлиять на глобальные финансовые рынки.

В Центробанке РФ заявили, что не видят угрозы в распространении санкций на госдолг России.

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