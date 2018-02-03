Израиль нанес авиаудары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

3 Февр. 2018 2018-02-03T07:32:55+03:00

Палестинец во время столкновений с израильскими военными Фото: REUTERS

Целью бомбардировки стал комплекс из двух зданий военного назначения

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В ночь на субботу, 3 февраля, Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории. Целью бомбардировки стали два объекта движения ХАМАС, находящиеся в южной части анклава. Речь идет о комплексе из двух зданий военного назначения.

«Самолеты атаковали комплекс ХАМАС, состоящий из двух военных построек в южной части сектора Газа», - цитирует заявление израильских военных газета Haaretz.

Таким образом еврейское государство ответило на ракету, выпущенную в пятницу вечером, 2 февраля, из сектора Газа по югу Израиля: тогда атаке подвергся муниципалитет Шаар-ха-Негев, там сработали сирены тревоги.

Напомним, обстрелы израильской территории из сектора Газа возобновились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.