В США учительница наступила на чернокожую школьницу, объясняя суть рабства

3 Февр. 2018 2018-02-03T08:23:53+03:00

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Скандал разгорелся в средней школе, расположенной в нью-йоркском Бронксе. Дело в том, что там учительница Патрисия Каммингс, рассказывая семиклассникам о рабстве, наступила на чернокожую ученицу.

Как выяснилось, во время урока педагог попросила трех чернокожих учеников лечь на пол, после чего спросила одну из школьниц, которую она, видимо, решила использовать в качестве «наглядного пособия», каково быть рабыней. Когда же девочка заявила, что чувствует себя хорошо, учительница наступила ей на спину.

От этого поступка пришли в ужас как дети, так и их родители. В результате Каммингс отстранили от занятий, но через несколько дней она вернулась к исполнению своих обязанностей. Однако после огласки женщине вновь запретили работать с детьми.

В настоящее время в отношении педагога проводится расследование, сообщает Fox News.

Кстати, напомним, недавно похожий случай произошел в школе штата Массачусетс. Там чернокожую девочку «посадили на поводок» во время урока.