YouTube решил помечать видео государственных СМИ

3 Февр. 2018 2018-02-03T09:47:52+03:00

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В субботу, 3 февраля, стало известно, что видеохостинг YouTube решил помечать ролики, опубликованные государственными СМИ, то есть теми средствами массовой информации, которые пользуются финансовой поддержкой государства. Между тем пока нововведение коснется только пользователей в США.

Как ожидается, соответствующее уведомление будет появляться под видеороликом. Кроме того, над ним можно будет увидеть ссылку на Wikipedia, а именно на страницу с информацией о разместившем запись СМИ.

Как заявили в YouTube, таким образом они хотят «обеспечить большую прозрачность для создателей, рекламодателей и пользователей». «Наша цель - предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понимать источники новостей, которые они смотрят на YouTube», - говорится в заявлении компании.

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