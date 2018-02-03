YouTube решил помечать видео государственных СМИ
В субботу, 3 февраля, стало известно, что видеохостинг YouTube решил помечать ролики, опубликованные государственными СМИ, то есть теми средствами массовой информации, которые пользуются финансовой поддержкой государства. Между тем пока нововведение коснется только пользователей в США.
Как ожидается, соответствующее уведомление будет появляться под видеороликом. Кроме того, над ним можно будет увидеть ссылку на Wikipedia, а именно на страницу с информацией о разместившем запись СМИ.
Как заявили в YouTube, таким образом они хотят «обеспечить большую прозрачность для создателей, рекламодателей и пользователей». «Наша цель - предоставить пользователям дополнительную информацию, чтобы помочь им лучше понимать источники новостей, которые они смотрят на YouTube», - говорится в заявлении компании.
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