Илон Маск переименовал огнеметы для зомби-апокалипсиса в «неогнеметы»

3 Февр. 2018 2018-02-03T10:15:49+03:00

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Глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы. Так, теперь оружие, которое, по задумке его создателей, должно «спасти от зомби-апокалипсиса», будет называться «неоогнемет», хотя не исключено и другое еще более нейтральное название - «устройство для повышения температуры».

По словам миллиардера, он принял решение изменить название, чтобы избежать проблем на таможне. Дело в том, что при отправке товаров покупателям довольно часто возникают трудности. «Некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем их в "неогнеметы". <…> Или устройство для повышения температуры», - написал Маск в Twitter.

Напомним, ранее предприниматель объявил о завершении продаж ручных огнеметов: 20 тысяч устройств стоимостью по 500 долларов за штуку были распроданы всего за четыре дня. Тогда же Илон Маск пообещал подарить всем покупателям по огнетушителю.