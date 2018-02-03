2018-02-03T10:15:49+03:00
В мире

Илон Маск переименовал огнеметы для зомби-апокалипсиса в «неогнеметы»

Такое решение было принято, чтобы избежать проблем на таможне [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон МаскГлава компаний SpaceX и Tesla Илон МаскФото: REUTERS
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Глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск решил переименовать разработанные его компанией Boring огнеметы. Так, теперь оружие, которое, по задумке его создателей, должно «спасти от зомби-апокалипсиса», будет называться «неоогнемет», хотя не исключено и другое еще более нейтральное название - «устройство для повышения температуры».

По словам миллиардера, он принял решение изменить название, чтобы избежать проблем на таможне. Дело в том, что при отправке товаров покупателям довольно часто возникают трудности. «Некоторые таможенные агентства заявляют, что не пропустят отправку чего-либо с названием "огнемет". Чтобы решить эту проблему, мы переименовываем их в "неогнеметы". <…> Или устройство для повышения температуры», - написал Маск в Twitter.

Напомним, ранее предприниматель объявил о завершении продаж ручных огнеметов: 20 тысяч устройств стоимостью по 500 долларов за штуку были распроданы всего за четыре дня. Тогда же Илон Маск пообещал подарить всем покупателям по огнетушителю.

Огнемет Илона Маска .

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