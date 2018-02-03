2018-02-03T10:34:13+03:00
В мире

Эксперты ООН сообщили о поставках оружия из КНДР в Сирию

По данным независимых наблюдателей, в 2017 году Северная Корея получила $200 млн от незаконного экспорта
Дарья ИВАШКИНА
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По сведениям экспертов ООН, в 2017 году Северная Корея получила $200 млн от незаконного экспортаПо сведениям экспертов ООН, в 2017 году Северная Корея получила $200 млн от незаконного экспортаФото: REUTERS
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Независимые агентства ООН составили отчет, в котором утверждается, что в 2017 году Северная Корея заработала порядка 200 млн долларов на незаконном экспорте угля и оружия. Как полагают авторы документа, большую часть этих денег страна получила за счет поставок оружия в Сирию и Мьянму.

Как говорится в подготовленном экспертами всемирной организации докладе, с 2012-го по 2017 год более чем 40 грузов были направлены Сирийскому центру научных исследований и разработок. Причем ряд сделок был связан с поставкой материалов для создания химического предприятия, в том числе плитки, не подверженной воздействию кислоты, сообщает Reuters со ссылкой на доклад независимых наблюдателей ООН.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций сообщили о поставках баллистических ракет из КНДР в Мьянму.

Кстати, напомним, ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Россия якобы покупала уголь у КНДР, а затем перепродавала его Японии и Южной Корее. В Кремле эти сообщения опровергли.

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