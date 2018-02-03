2018-02-03T11:51:06+03:00
Спорт

Мадридский "Реал" поднимет годовой оклад Криштиану Роналду до 30 миллионов евро

По сообщениям СМИ, таковы условия нового контракта
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Роналду будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.Роналду будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Со следующего сезона Криштиану Роналду будет получать в мадридском "Реале" больше денег. Зарплата португальского форварда составит уже 30 миллионов евро в год.

Контракт Роналду действует до 2021 года. И после того, как португалец получит бонус к зарплате, он приблизиться к бразильцу Неймару, выступающему за "Пари Сен-Жермен". Перешедший прошлым летом из "Барселоны", зарабатывает 33 миллиона евро в год.

По сообщениям СМИ ранее было известно, что отношения между Криштиану Роналду и президентом "Реала" Флорентино Пересом были подорваны из-за того, что португальцу не повысили оклад после победы в Лиге Чемпионов 2017 года. Роналду признался, что никуда не хочет уходить из "Реала".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина резко увеличила экспорт шмелей в Европу
Путин обсудил с Назарбаевым прошедший в Сочи конгресс по Сирии
МОК обсудил вопрос допуска россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан
ФАС взяла под контроль цены на бензин
Страны ЕАЭС договорились о едином пороге беспошлинной интернет-торговли
Эксперты ООН сообщили о поставках оружия из КНДР в Сирию
Илон Маск переименовал огнеметы для зомби-апокалипсиса в «неогнеметы»
YouTube решил помечать видео государственных СМИ
Поезд насмерть сбил женщину на станции «Полянка» московского метро
Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель
Джанет Йеллен покидает пост главы Федеральной резервной системы США
В США учительница наступила на чернокожую школьницу, объясняя суть рабства
Белый дом заявил о намерении ужесточить контроль за ФБР
Израиль нанес авиаудары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом
Погода в Москве на 3 февраля 2018 года: на столицу обрушится сильный снегопад и метель
Умер экс-солист группы The Temptations Деннис Эдвардс
Посол РФ: США сделали из России «страшилку» для оправдания гонки вооружений
Российские космонавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе
Левашов в суде Коннектикута не признал свою вину
Пушков предостерег США от открытия очередного «ящика Пандоры»
Посольство РФ В США выясняет местонахождение Левашова
Умер отец посла США в РФ Джона Хантсмана
Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины
Украина из-за антироссийских санкций потеряла половину ВВП
Подозреваемого в хакерстве россиянина экстрадировали из Испании в США