Мадридский "Реал" поднимет годовой оклад Криштиану Роналду до 30 миллионов евро

3 Февр. 2018 2018-02-03T11:51:06+03:00

Роналду будет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Фото: REUTERS

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Со следующего сезона Криштиану Роналду будет получать в мадридском "Реале" больше денег. Зарплата португальского форварда составит уже 30 миллионов евро в год.

Контракт Роналду действует до 2021 года. И после того, как португалец получит бонус к зарплате, он приблизиться к бразильцу Неймару, выступающему за "Пари Сен-Жермен". Перешедший прошлым летом из "Барселоны", зарабатывает 33 миллиона евро в год.

По сообщениям СМИ ранее было известно, что отношения между Криштиану Роналду и президентом "Реала" Флорентино Пересом были подорваны из-за того, что португальцу не повысили оклад после победы в Лиге Чемпионов 2017 года. Роналду признался, что никуда не хочет уходить из "Реала".