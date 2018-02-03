Мадридский "Реал" поднимет годовой оклад Криштиану Роналду до 30 миллионов евро
По сообщениям СМИ, таковы условия нового контракта
Роналду будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Со следующего сезона Криштиану Роналду будет получать в мадридском "Реале" больше денег. Зарплата португальского форварда составит уже 30 миллионов евро в год.
Контракт Роналду действует до 2021 года. И после того, как португалец получит бонус к зарплате, он приблизиться к бразильцу Неймару, выступающему за "Пари Сен-Жермен". Перешедший прошлым летом из "Барселоны", зарабатывает 33 миллиона евро в год.
По сообщениям СМИ ранее было известно, что отношения между Криштиану Роналду и президентом "Реала" Флорентино Пересом были подорваны из-за того, что португальцу не повысили оклад после победы в Лиге Чемпионов 2017 года. Роналду признался, что никуда не хочет уходить из "Реала".