Министр обороны Украины рассказал об итогах встречи с главой Пентагона

3 Февр. 2018 2018-02-03T12:10:41+03:00

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Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о своей встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, которая состоялась в пятницу, 2 февраля, в Вашингтоне.

По его словам, в ходе переговоров рассматривались «все вопросы, в том числе связанный с решением США о поставках оружия в незалежную». В частности, стороны обсудили механизм передачи противотанковых комплексов Javelin, а также сроки их поставки.

Как утверждает Полторак, по итогам встречи с Мэттисом он понял, что вооружение будет передано Украине «своевременно и очень продуманно». «Решение (Соединенных Штатов) было своевременным и правильным, и передача (оружия) будет осуществлена своевременно и очень продуманно», - приводят слова Полторака украинские СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что глава Пентагона встретился с министром обороны Украины. В американском военном ведомстве тогда сообщили, что стороны обсудили шаги для дальнейшего укрепления отношений между вооруженными силами двух стран.