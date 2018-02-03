2018-02-03T12:10:41+03:00
Политика

Министр обороны Украины рассказал об итогах встречи с главой Пентагона

В частности, в ходе переговоров стороны обсудили сроки поставок в незалежную американского летального оружия
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments39
Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о своей встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, которая состоялась в пятницу, 2 февраля, в Вашингтоне.

По его словам, в ходе переговоров рассматривались «все вопросы, в том числе связанный с решением США о поставках оружия в незалежную». В частности, стороны обсудили механизм передачи противотанковых комплексов Javelin, а также сроки их поставки.

Как утверждает Полторак, по итогам встречи с Мэттисом он понял, что вооружение будет передано Украине «своевременно и очень продуманно». «Решение (Соединенных Штатов) было своевременным и правильным, и передача (оружия) будет осуществлена своевременно и очень продуманно», - приводят слова Полторака украинские СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что глава Пентагона встретился с министром обороны Украины. В американском военном ведомстве тогда сообщили, что стороны обсудили шаги для дальнейшего укрепления отношений между вооруженными силами двух стран.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве в субботу выпало рекордное количество снега
Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться
Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину
Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн
Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе
Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе
Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне
Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ
Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки
Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы
СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате
В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку
В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США
Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду
Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации
Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей
Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве
В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда»
СКР предложил изменить порядок усыновления детей