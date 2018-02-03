Клинцевич: ядерная доктрина США допускает повторение Хиросимы и Нагасаки

3 Февр. 2018 2018-02-03T12:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации (СФ) прокомментировали новую американскую ядерную доктрину. В частности, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что новая ядерная стратегия США допускает повторение Хиросимы и Нагасаки.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», - цитирует сенатора РИА Новости.

При этом политик отметил, что упор в подготовленном Пентагоном документе сделан «на слом стратегического равновесия сил в мире» в пользу США. В связи с этим Клинцевич предупредил об оперативной реакции России в случае размещения ядерных зарядов на базах США и НАТО в Прибалтике.

Напомним, ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину страны. В частности, в ней говорится о том, что применение ядерное оружие Соединенными Штатами возможно при неядерном нападении на страну, а также на ее союзников.