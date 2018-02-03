2018-02-03T12:53:48+03:00
В мире

Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН

Во всемирной организации вновь заговорили о реформе Совета Безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Возобновились переговоры по реформе Совета Безопасности ООНВозобновились переговоры по реформе Совета Безопасности ООНФото: REUTERS
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В ООН возобновились переговоры по реформе Совета Безопасности (СБ). В частности, со своими предложениями выступила и делегация Украины. Представители незалежной рассказали о неких «институционных недостатках», замеченных ими в работе Совбеза.

Так, они посетовали на случаи «злоупотребления правом вето», когда «одна делегация может парализовать работу всего СБ в ситуациях, требующих конкретных действий со стороны всемирной организации». В связи с этим украинская делегация потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН.

При этом Киев призвал не затягивать с реформами и выразил надежду на то, что результат удастся достигнуть уже в этом году, пишут украинские СМИ.

Напомним, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Все они в настоящее время имеют право наложить вето на проект любой резолюции.

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