Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН

3 Февр. 2018 2018-02-03T12:53:48+03:00

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В ООН возобновились переговоры по реформе Совета Безопасности (СБ). В частности, со своими предложениями выступила и делегация Украины. Представители незалежной рассказали о неких «институционных недостатках», замеченных ими в работе Совбеза.

Так, они посетовали на случаи «злоупотребления правом вето», когда «одна делегация может парализовать работу всего СБ в ситуациях, требующих конкретных действий со стороны всемирной организации». В связи с этим украинская делегация потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН.

При этом Киев призвал не затягивать с реформами и выразил надежду на то, что результат удастся достигнуть уже в этом году, пишут украинские СМИ.

Напомним, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Все они в настоящее время имеют право наложить вето на проект любой резолюции.